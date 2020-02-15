أخبار مصر | برلمانية: هناك منظمات مشبوهة تشوه سمعة الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: هناك منظمات مشبوهة تشوه سمعة الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بموقف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحاسم من تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن مواطن مصري، مؤكدة التزام الدولة المصرية بالقانون في إجراءاتها بشأن هذا المواطن.

وقالت النائبة في بيان اليوم السبت: إن تدخل رئيس البرلمان الأوروبي وتصريحاته بشأن حالة أحد المواطنين المصريين، يمثل تدخل غير مقبول في الشأن المصري وتعدي على السلطة القضائية المصرية.

وطالبت بضرورة عدم اعتماد المؤسسات الدولية على معلومات مغلوطة وغير صحيحة، يتم ترويجها عن الوضع في مصر، خاصة مع وجود منظمات مشبوهة تعمل ليل نهار على تشويه سمعة الدولة المصرية ومؤسساتها وتعتمد على معلومات مغلوطة.

شددت أن الدولة المصرية هي الأحرص على حقوق مواطنيها، وملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية في كافة المجالات بما فيها حقوق الإنسان، ولا تقبل أي تدخل في شأنها الداخلي.