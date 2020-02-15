أخبار مصر | إنفوجرافيك.. الاقتصاد المصري يصل لأعلى معدل نمو خلال 11 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. الاقتصاد المصري يصل لأعلى معدل نمو خلال 11 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال المركز، في بيان: إن الارتفاع دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح التي تبنتها الدولة عام 2016، في وقت يظل فيه متصدرًا معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالي. وبشأن ترتيب معدل النمو لمصر في أهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال الفترة من 2009 حتى 2019، فقد أبرز الإنفوجرافيك، أنه في عام 2009، احتلت مصر المرتبة الـ 5 على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط، في حين احتلت المرتبة الـ7 خلال عام 2010، والمرتبة الـ12 خلال عامي 2011، و2012.

واحتلت المرتبة الـ8 خلال 2013، والمرتبة الـ9 خلال 2014، أما في عامي 2015، و2016 فقد احتلت مصر المرتبة الـ4، في حين احتلت المرتبة الـ2 عام 2017، ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018، و2019، مع توقع استمرار تصدرها أيضًا 2020. وأظهر الإنفوجرافيك، تسلسلًا زمنيًا لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2018-2019 حتى 2008-2009.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك اليوم السبت، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري، وصل إلى أعلى معدل نمو له خلال 11 عامًا.

ونوه بوصول معدل النمو لـ5.6% خلال عام 2018-2019، مقارنة بـ5.3% خلال عام 20172018، و4.2% عام 2016-2017، و4.3% خلال عام 2015-2016، و4.4% خلال عام 2014-2015، و2.9% خلال عام 2013-2014.

كما نوه بوصول المعدل إلى 2.2% لعامي 2012-2013، و2011-2012، و1.8% خلال عام 2010-2011، و5.1% خلال عام 2009-2010، و4.7% خلال عام 2008-2009.

