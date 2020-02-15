أخبار مصر | إنفوجرافيك.. الاقتصاد المصري يصل لأعلى معدل نمو خلال 11 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. الاقتصاد المصري يصل لأعلى معدل نمو خلال 11 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبشأن ترتيب معدل النمو لمصر في أهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال الفترة من 2009 حتى 2019، فقد أبرز الإنفوجرافيك، أنه في عام 2009، احتلت مصر المرتبة الـ 5 على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط، في حين احتلت المرتبة الـ7 خلال عام 2010، والمرتبة الـ12 خلال عامي 2011، و2012.
وأظهر الإنفوجرافيك، تسلسلًا زمنيًا لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2018-2019 حتى 2008-2009.
ونوه بوصول معدل النمو لـ5.6% خلال عام 2018-2019، مقارنة بـ5.3% خلال عام 20172018، و4.2% عام 2016-2017، و4.3% خلال عام 2015-2016، و4.4% خلال عام 2014-2015، و2.9% خلال عام 2013-2014.
كما نوه بوصول المعدل إلى 2.2% لعامي 2012-2013، و2011-2012، و1.8% خلال عام 2010-2011، و5.1% خلال عام 2009-2010، و4.7% خلال عام 2008-2009.