أخبار مصر | وزيرة التضامن: ذوو الإعاقة ليسوا مرضى بل أصحاب قدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: ذوو الإعاقة ليسوا مرضى بل أصحاب قدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية تعمل على إخراج كافة قدرات ذوي الهمم في الفترة الحالية.

وأضافت القباج خلال مؤتمر "حماية ذوى الإعاقة.. واقع مزاولة المهنة": أن أول قانون صدر لذوي الهمم عام ٢٠١٨، لحفظ حقوق ذوي الهمم"، مشيرة إلى أن الكثير من الوزارات يبذلون جهدا كبيرا من أجل خدمة ذوي الهمم.

وأشارت إلى أن ذوي الإعاقة ليس مرضى كما ينظر لهم البعض ولكنهم أصحاب قدرات، مؤكدة أنه تم دمج ذوي الهمم من الصم بكليات التربيات النوعية بثامن جامعات على مستوى الجمهورية، كما أن الوزارة تشرف على أكثر من ٤٠٠٠ مؤسسة خيرية لذوي الهمم.