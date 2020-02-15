أخبار مصر | محافظ القاهرة: ذوو الاحتياجات الخاصة لهم أهمية في بناء مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: ذوو الاحتياجات الخاصة لهم أهمية في بناء مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أهمية دور ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء مستقبل مصر، وتعميق مشاركتهم في مسيرة العمل خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم في جميع مناحي الحياة.

وجاء ذلك خلال كلمة المحافظ، التي ألقاها في أثناء المؤتمر العلمي الثالث الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع أكاديمية التدريب والتنمية ومركز زايد الطبي للتأهيل تحت عنوان "حماية ذوي الإعاقة.. واقع مزاولة المهنة".

وأضاف أن اهتمام المحافظة بالمشاركة في هذا المؤتمر نابع من إيمان راسخ بأن تطوير قدرات ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، هو حق أصيل نص عليه الدستور المصري حيث خصص لهم نسبة من مقاعد مجلس النواب كما قام بتخصيص نسبة ٥% من الوظائف في مختلف المجالات.

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وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تحتضن بين جنباتها ٥٥٨٣ طالبا وطالبة من ذوي الهمم العالية، موزعين على ١٢٩ مدرسة لذا تقوم المحافظة بدور كبير في رعايتهم وتطوير قدراتهم من خلال ورش التأهيل وإشراكهم في البطولات المحلية والدولية.