أخبار مصر | محافظ القاهرة: ذوو الاحتياجات الخاصة لهم أهمية في بناء مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: ذوو الاحتياجات الخاصة لهم أهمية في بناء مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك خلال كلمة المحافظ، التي ألقاها في أثناء المؤتمر العلمي الثالث الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع أكاديمية التدريب والتنمية ومركز زايد الطبي للتأهيل تحت عنوان "حماية ذوي الإعاقة.. واقع مزاولة المهنة".
وأضاف أن اهتمام المحافظة بالمشاركة في هذا المؤتمر نابع من إيمان راسخ بأن تطوير قدرات ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، هو حق أصيل نص عليه الدستور المصري حيث خصص لهم نسبة من مقاعد مجلس النواب كما قام بتخصيص نسبة ٥% من الوظائف في مختلف المجالات.
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تحتضن بين جنباتها ٥٥٨٣ طالبا وطالبة من ذوي الهمم العالية، موزعين على ١٢٩ مدرسة لذا تقوم المحافظة بدور كبير في رعايتهم وتطوير قدراتهم من خلال ورش التأهيل وإشراكهم في البطولات المحلية والدولية.
ولفت المحافظ إلى أنه لا يمكن إغفال دور تدريب القائمين على التعامل مع ذوي الهمم العالية حيث تم تدريب ما يزيد على ١٠ آلاف متدرب من أخصائيين التخاطب وتعديل السلوك والإرشاد النفسي خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩.
وذكر المحافظ، أنه تم إنشاء أول مركز حرفي للتأهيل المهني بالمحافظة، متخصص في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات النجارة والكهرباء والجلود والخياطة وغيرها، لتوفير فرص عمل لهم وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، وإنشاء معارض دائمة لمنتجاتهم وعرضها في الأسواق.