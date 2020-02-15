أخبار مصر | تحرك برلماني بشأن زيادة انتشار ظاهرة القتل بدافع الشرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني بشأن زيادة انتشار ظاهرة القتل بدافع الشرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن زيادة حوادث قتل أطفال "السفاح" وانتشار ظاهرة القتل بدافع الشرف.

وأوضحت فهيم في بيان لها اليوم السبت: أنه ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم القتل بسبب الشرف، وأيضا قتل الجنين الناتج عن "الحمل السفاح"، دون تدخل من الجهات المعنية في هذا الأمر.

وأضافت أن منطقة الموسكي، مؤخرا شهدت إقدام عروس على إلقاء رضيعتها السفاح بأحد شوارع المنطقة، وبينت التحريات أن المتهمة، كانت متزوجة من نحو 6 أشهر، ولكن قضية مخدرات كانت سببا في سجن زوجها، لم تمر فترة كبيرة حتى تعرفت على قهوجي وأقامت معه علاقة غير شرعية، تسببت في حملها لطفلة سفاحًا، وبعد أن وضعت الرضيعة بعدة أيام، قامت بإلقائها في أحد صناديق القمامة.

وأشارت إلى أنه تم رصد بائعة مناديل تقتل 4 أجنة لحملها سفاحا في منطقة شبرا، وكذلك محافظة المنيا أقدم عاطل على قتل ابنة أخيه، بطريقة وحشية، ممزقا جسدها بـ21 طعنة نافذة بآلة حادة في أنحاء متفرقة من الجسد، وذلك لحملها سفاحا من خطيبها.

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وقالت عضو مجلس النواب: إن أهم أسباب ارتكاب مثل تلك الجرائم الشرفية، هو انتشار العنوسة، وتضييق الخناق من قبل الآباء أو أولياء الأمور على الإناث، ما يولد لديهن الحرمان العاطفي، وتدفعهن للبحث عن العاطفة في أي اتجاه، ما يجعلهن يقعن فريسة أمام الشباب الذين فرط آباؤهم في تربيتهم، بالإضافة إلى التعامل الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، التي تسهل من فرص الوقوع في هذا الأمر.

وتابعت أن نقص الدين والإيمان والقيم لدى البعض، الذي يؤدي لتكوين شخصية مضطربة غير سوية، كذلك الانحدار الأخلاقي الذي يدفع الشاب أو الفتاة إلى الدخول في علاقة جنسية ينتج عنها حمل، ومن ثم التخلص من الجنين.

ولفتت إلى أن الاستخدام الخاطئ لوسائل التكنولوجيا الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي ساعد كثيرًا في اصطياد الذئاب البشرية فرائسهم من الفتيات والسيدات بسهولة.

وأكدت على أنه يجب نشر حملات توعوية في قبل الوزارات المعنية والأوقاف والأزهر في هذا الأمر، بحيث يتم الحث على إيجاد علاقة جيدة مع الأبناء والاستماع إلى مشاكلهم.