أخبار مصر | برلماني يطالب بنقل بوابة رسوم طريق السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بنقل بوابة رسوم طريق السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الحكومة، ووزير النقل، حول نقل بوابة رسوم طريق السويس لما بعد مُدن مدينتي والشروق وبدر.

وقال "البلتاجي" في بيان اليوم السبت: إن مدينتي والشروق ويدر تقعان كامتداد للقاهرة الجديدة وعلى طريق القاهرة السويس الـكيلو 33 القاهرة لذلك تعتبر مدينتان سكنيتان كبيرتان تابعتان لمحافظة القاهرة، وليستا خارج نطاق المحافظة، وبها عدد كبير من الخدمات والمدارس، بالإضافة إلى كثافة سكانية عالية.