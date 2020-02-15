أخبار مصر | الزراعة: تحصين 1.6 مليون ماشية ضد 5 أمراض وبائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزراعة: تحصين 1.6 مليون ماشية ضد 5 أمراض وبائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الزراعة، بتحصين

750،559 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية، و707،803 رأسًا ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

وجاء ذلك خلال تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، خلال الشهر الماضي.

وأوضح التقرير تحصين 38،712 رأسًا ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي، و104،273 رأسًا ضد مرض التسمم الدموي، وتحصين 12،668 رأسًا ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارٍ استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية في جميع محافظات الجمهورية.

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ونوهت التقرير بأن أعمال تحصينات الحيوانات مستمرة بجميع المحافظات في حالة اشتباه أي مرض وبائي يؤثر على تنمية الثروة الحيوانية، وبأن الهيئة تعمل في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة. ونوهت التقرير بأن أعمال تحصينات الحيوانات مستمرة بجميع المحافظات في حالة اشتباه أي مرض وبائي يؤثر على تنمية الثروة الحيوانية، وبأن الهيئة تعمل في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة. من ناحيته، قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية. ولفت إلى أنه طبقًا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض.

وأشار إلى أن ذلك من خلال التحصين الحلقي والتقصي في نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعي للحيوانات المحصنة.

