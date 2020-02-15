أخبار مصر | قافلة الأزهر الطبية إلى تشاد توقع الكشف على 3912 شخصا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة الأزهر الطبية إلى تشاد توقع الكشف على 3912 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد، أعمالها لليوم الثالث على فترتين صباحية ومسائية، نظرًا للإقبال الكبير على القافلة، حيث وقعت الكشف على 3912 شخصًا.

وأجرت القافلة، 82 عملية جراحية، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة والرمد والمسالك البولية والنساء، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

وحرص عمرو رفاعي، السفير المصري بتشاد، وباسم أمين، القنصل المصري بتشاد، على زيارة قافلة الأزهر الطبية، حيث أشاد السفير المصري بأداء أطباء القافلة، مبينًا أنهم يقومون بأداء رائع وأن أهالي تشاد تثني عليهم كثيرًا.

وتتضمن القافلة، 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجاري، وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.