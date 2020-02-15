مصر | تحرير 4822 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 4822 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، إذ تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 4822 مخالفة مرورية متنوعة.

تنوعت المخالفات ما بين تحرير (1892) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (163) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، (4) دراجات نارية مخالفة، (18) مخالفة "موقف عشوائي"، (49) مخالفة شروط الترخيص، (34) حالة تعاطي للمواد المخدرة أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.