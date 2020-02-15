مصر | إحالة دعوى حجب "يوتيوب" إلى الدائرة الثانية للاختصاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة دعوى حجب "يوتيوب" إلى الدائرة الثانية للاختصاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي حملت رقم 60693 لسنة 66 ق، وطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر، لحين حذف "الفيلم المسيء للرسول"، للدائرة الثانية للاختصاص.

وقالت الدعوى: "لا بد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين".

وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بغلق "يوتيوب" لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم ورفع الجهاز القومي للاتصالات طعنًا على هذا الحكم.