مصر | إنذار لـ"هاني شاكر" بسبب اعتماد أوراق "شاكوش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنذار لـ"هاني شاكر" بسبب اعتماد أوراق "شاكوش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل أيمن محفوظ المحامي، اليوم السبت، إنذار رسمي للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين، استنادا إلى ما أدلى به من تصريحات تفيد بقبول المطرب حسن شاكوش، ورفض غيره من مطربي المهرجانات بعد الإصرار على الرفض الصريح لهم.
وأضاف محفوظ: "أنه تطبيقا للقانون الذي يعتبر أموال نقابة الموسيقين هي أموال عامة لازمًا أن يدافع عنها كل مواطن، فقد تصدى لهذا الأمر بإنذار نقيب الموسيقين لالزامه بتقديم مستندات قبول حسن شاكوش والمعايير الخاصه للقبول".
وأكد على أن عدم تقديم تلك المستندات أو إعلانها للعامة يمثل خرقًا للقانون، ويمثل ذلك جريمة جنائية ضد نقيب الموسيقين، وأعضاء مجلس النقابة، ويبطل بالتالي عضوية حسن شاكوش بالنقابة.
وأكمل: "عدم إعلان مقومات القبول بالنقابة يجعل مسألة القيد في نقابه الموسيقين خاضع للهوى، وحسب المحسوبية، وهذا الأمر يعد أمرًا غير مقبولًا قانونيًا، لأن شروط الانضمام للنقابة نظمها القانون ولاتخضع للمعايير شخصية".