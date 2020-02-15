مصر | إنذار لـ"هاني شاكر" بسبب اعتماد أوراق "شاكوش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنذار لـ"هاني شاكر" بسبب اعتماد أوراق "شاكوش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل أيمن محفوظ المحامي، اليوم السبت، إنذار رسمي للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين، استنادا إلى ما أدلى به من تصريحات تفيد بقبول المطرب حسن شاكوش، ورفض غيره من مطربي المهرجانات بعد الإصرار على الرفض الصريح لهم.

وأضاف محفوظ: "أنه تطبيقا للقانون الذي يعتبر أموال نقابة الموسيقين هي أموال عامة لازمًا أن يدافع عنها كل مواطن، فقد تصدى لهذا الأمر بإنذار نقيب الموسيقين لالزامه بتقديم مستندات قبول حسن شاكوش والمعايير الخاصه للقبول".