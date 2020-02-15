مصر | 100 ألف جنيه للفتاة.. القصة الكاملة لقاصرات العجوزة والأثرياء العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 100 ألف جنيه للفتاة.. القصة الكاملة لقاصرات العجوزة والأثرياء العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام ٤ أفراد منهم محام ومحفظ للقرآن، باستدراج الفتيات وتزويجهن للأثرياء العرب بعقود عرفية، بمقابل ١٠٠ ألف جنيه تتحصل عليها العصابة، و٥٠٠ جنيه فقط تتحصل عليها الفتاة.
وأفادت التحقيقات، بأن الفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي على أيديهم، وتهديدهن بفضح أمرهن، في حالة عدم الموافقة على الزواج، فيما أمرت النيابة بعرضهن على الطب الشرعي لبيان تعرضهم للاعتداء الجنسي من عدمه.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط المتهمون، لقيامهم باستدراج الفتيات، للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهم، على أنه يريد أحد الفتيات للزواج منها، فوافقوا، وقام باستدراجهم لمقابلته في إحدى الكافيهات بمنطقة العجوزة.
وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمون والقبض عليهم.