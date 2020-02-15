مصر | 100 ألف جنيه للفتاة.. القصة الكاملة لقاصرات العجوزة والأثرياء العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 100 ألف جنيه للفتاة.. القصة الكاملة لقاصرات العجوزة والأثرياء العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عصابة مكونة من محام ومحفظ للقرآن واثنين آخرين عاطلين تخصصت في استدراج الفتيات القاصرات من الشوارع واللاتي تترواح أعمارهم من ١٢ إلى ١٧ عامًا، وتزويجهن للأثرياء العرب، بمقابل مبلغ مالي كبير.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام ٤ أفراد منهم محام ومحفظ للقرآن، باستدراج الفتيات وتزويجهن للأثرياء العرب بعقود عرفية، بمقابل ١٠٠ ألف جنيه تتحصل عليها العصابة، و٥٠٠ جنيه فقط تتحصل عليها الفتاة.

وأفادت التحقيقات، بأن الفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي على أيديهم، وتهديدهن بفضح أمرهن، في حالة عدم الموافقة على الزواج، فيما أمرت النيابة بعرضهن على الطب الشرعي لبيان تعرضهم للاعتداء الجنسي من عدمه.