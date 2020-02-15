مصر | ننشر نص إحالة متهمي "رشوة الرقابة على الصادرات" لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص إحالة متهمي "رشوة الرقابة على الصادرات" لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين عرضوا على هاني ممدوح محمود مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات التجارية والتحقق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، 20 ألف دولار أمريكي -علی سبيل الرشوة- مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ الخاص بشركة نيونين تكستايل للاستيراد والمملوكة للمتهمين الثاني والثالث والمتحفظ عليها بصفته لتزويرها، ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهم.
وشهد ضابط الرقابة الإدارية بأنه عقب تلقي بلاع الشاهد الأول أجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ومراقبة اللقاءات والأحاديث الهاتفية والتي تدور بين المبلغ والمتهمين.
وأسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية أكدت عرض المتهمين الثلاثة مبلغ 20 ألف دولار أمريكي -على سبيل الرشوة - على الشاهد الأول مقابل الإخلال بوجبات وظيفته، واشتراك المتهم الرابع محمد عبد المقصود عبدالقادر الأنصاري، مستخلص جمركي، في عرض مبلغ الرشوة على الشاهد الأول.
وأقر المتهم الثاني بالتحقيقات باشتراکه مع المتهم الثالث في تقديمه المبلغ على سبيل الرشوة، للشاهد الأول بوساطة المتهمين الأول والرابع مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ والتي ثبت من الاستعلام عنها أنها مزورة والخاصة بشركته والمتهم الثالث.
كما أقر لمتهم الثالث تركي الجنسية بالتحقيقات باشتراكه مع المتهم الثاني في تقديمه المبلغ، للشاهد الأول مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ.
أيضًا أقر المتهم الأول بالتحقيقات باتفاقه مع المتهم الرابع بعرض المبلغ على سبيل الرشوة، على المتهمين الثاني والثالث.