مصر | تفاصيل صادمة.. إمام مسجد يغتصب طفلا عقب جلسة تحفيظ قرآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صادمة.. إمام مسجد يغتصب طفلا عقب جلسة تحفيظ قرآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت نيابة الغردقة الجزئية، إمام مسجد في المدينة، باغتصاب طفل داخل غرفة إقامته بالمسجد، وأمرت بحبس الأخير، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما حرر أهالي طفل بالمرحلة الإعدادية، محضرا بقسم شرطة ثان الغردقة، يحمل رقم 2046، يفيد بقيام المدعو "ح. م" 34 عاما، باغتصاب نجلهم بعد درس تحفيظ قرآن، داخل الغرفة المخصصة له بالمسجد.

أهالي الطفل اتهموا في المحضر، إمام المسجد، بممارسة "الشذوذ الجنسي" مع نجلهم، حيث تبين أن الطفل أبلغ أصدقائه ووالده بواقعة ممارسة الإمام للشذوذ الجنسي معه، داخل غرفته، عقب الانتهاء من درس تحفيظ القرآن.

وكشف مصدر أمني، عن أن الواقعة حدثت بأحد مساجد منطقة مجاهد بمدينة الغردقة، حيث قام الطفل بقص ما حدث لأصدقائه وأهله، الذين قاموا على الفور بالتوجه لقسم شرطة ثان الغردقة لتحرير محضر بالواقعة.

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وأكد مصدر بمديرية أوقاف البحر الأحمر، أن مدير المديرية، أصدر قرارا بوقف الإمام عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات، والتهم الموجهة إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما طلب إمام مسجد من طفل أن يصطحبه إلى استراحته، وذلك عقب انتهاء درس تحفيظ القرآن بالمسجد، وعندما وصل إلى الاستراحة، أغلق الباب ومارس الرذيلة معه تحت تهديد السلاح الأبيض.

ونوه مصدر بأن الإمام يدعى "ح. م" يعمل إمامًا وخطيبًا بأحد مساجد الغردقة يبلغ من العمر 34 عاما، وتم ضبطه بمعرفة الأهالي، بعد إبلاغ الطفل لأصدقائه ووالده بممارسته الشذوذ الجنسي معه، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 2046 جنح ثان الغردقة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

