شكرا لقرائتكم خبر عن استغرقت ساعة ونصف.. سفير أمريكا بالقاهرة يزور قلعة قايتباي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة الصياد، مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية، إن السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أجرى جولة سياحية بالقلعة السبت استمرت لمدة ساعة ونصف حيث رافقه طاقم الحراسة فقط.

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وأوضح «الصياد» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم – أن السفير تفقد منطقة الاسوار والابراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية بالقلعة واعجب بما شاهده في القلعة مشيراً إلى أنه تم توفير مترجمة من القلعة لمرافقة الوفد والقيام باعمال الترجمة حيث قدمت شرحاً وافياً للوفد عن تاريخ القلعة باعتبارها الحصن الرئيسى لمحمد على ضد الغزاة.

وأضاف أن الزيارة شملت معرض الاحياء البحرية المرفق بالقلعة والسور الخارجى والحواصل والبهو والسراديب مشيراً إلى استمرار الاجراءات الأمنية المشددة وتواجد شرطة السياحة داخل القلعة طوال فترة الزيارة .

يشار إلى أن السفير الامريكى يجرى زيارة رسمية في الاسكندرية بدأها بزيارة جامعة الاسكندرية لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية المختلفة.