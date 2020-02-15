شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تكشف تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الانظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة.

وقال في تصريحات صحفية، السبت، إن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة رصدت بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

وأضاف أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم الأمر الذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الادارت المعنية بالهيئة القومية للبريد. جدير بالذكر أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال .