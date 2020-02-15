شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل انقلبت دراجته النارية بطريق فرعي في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل مصرعه، السبت، إثر انقلاب دراجته النارية بطريق فرعي بمركز الواسطى شمال بني سويف، أثناء محاولته تفادي أحد المطبات الصناعية، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي، جثة عامل يدعى «جمال. ح. ف»، 23 عامًا، مقيم قرية قمن العروس، إدعاء حادث سير.

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وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيادة المتوفي دراجة نارية بدون لوحات معدنية بطريق قمن العروس، اختل توازنه عقب محاولته تفادي مطب صناعي بالطريق، ما أدى إلى انقلاب الدراجة ومصرع قائدها، كما تبين من التحريات أنه بالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفي، قرر أنه أثناء سير ابنه بالدراجة النارية خاصته «بدون لوحات معدنية» بطريق قمن العروس «طريق فرعي»، وأثناء تفاديه إحدى المطبات الصناعية، اختل توازنه وانقلب على جانب الطريق، ونُقل على إثرها للمستشفى، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

وتبين أنه بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفي، أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر القانوني اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتصريح بدفن الجثة.