شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 15 رحلة بالون طائر على متنها 320 سائحًا بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، السبت، 15 رحلة بالون طائر على متنها 320 سائحاً وسائحة من جنسيات مختلفة، والتى تزينت بها مدينة الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

وأكد أسامة عبد الغنى، مسؤول بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، أن سماء المدينة تزينت البوم السبت بعدد 15 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فبها، موضحاً ان الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السباحة العالمية، لافتاً إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.