شكرا لقرائتكم خبر عن على المقهى.. محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أحد مقاهي منطقة العصافرة قبلي، لمطالب وشكاوي أهالي المنطقة، والتي كانت أهمها رصف شوارع المنطقة المختلفة والإنارة بها، وشبكة الصرف الصحي وتراكم مياه الأمطار، فضلا عن مشكلات التموين والمخابز، ومنظومة القمامة والمخلفات، وغيرها من المشكلات.

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وأكد «الشريف»، خلال حواره مع المواطنين، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة بالمحافظة من خلال افتتاح المشروعات القومية، التي ستنعكس على توفير كافة الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن، فضلا عن علاج كل المشكلات التي يعاني منها مواطني الإسكندرية، وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بمحافظة الإسكندرية ويحرص على إحداث نقلة نوعية في كل الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.

وخلال اعلان المحافظ عن البدء في أعمال تطوير المنطقة بالكامل فوجئ بعدد كبير من الشكاوى وهو الأمر الذي جعله يؤكد على أنه يسعى من خلال تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، إلى حل كافة مشاكل المواطنين تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن محافظة الإسكندرية بابها مفتوح لتلقي كافة الشكاوى من خلال المنظومة، قائلا «لن أسمح بأي تقصير مع المواطن فمكتبي مفتوح للجميع، وسأحاسب أي مقصر في الحال.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الإسكندرية مساء امس بمنطقة العصافرة قبلي لإطلاق إشارة البدء في تطوير المنطقة بالكامل، بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات التنفيذية من المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والحي.