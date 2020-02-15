شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 قطعة سلاح نارية وتنفيذ 1001 حكم في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط فريق البحث الجنائي بالمنيا ، 21 قطعة سلاح نارية متنوعة ، بينها 16 فرد محلي الصنع، ومسدس، و3 بندقية خرطوش، وبندقية آلية، بحوزته 21 متهما بقصد الدفاع عن النفس دون الحصول علي ترخيص . كما تم تنفيذ 1001 حكم قضائي متنوع مابين جنائي وجزئي ومستأنف وتحصيل غرامات مالية .

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