شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تُنهي استعداداتها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، صباح الغد الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بكل مناطق محافظة الأقصر، بجميع القرى والنجوع، وتستمر حتى 19 فبراير الجاري.

وقال الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن الحملة تستهدف من سن يوم وحتى 5 سنوات، موضحًا أنه تم تشكيل 700 فرقة طبية، بجميع إدارات الصحة، يتم توزيعهم في جميع المدن والقرى والنجوع، لافتًا إلى أنها تضم فرقا متحركة وثابتة وداخل المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة ومراكز الأمومة والطفولة، وذلك لضمان الوصول إلى كل الأطفال المستهدفين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأضاف أنه لا يوجد موانع للتطعيم سوى للأطفال المصابين بأمراض نقص المناعة، ويتلقون أدوية لذلك، موضحًا أنه يمكن تأجيل التطعيم للأطفال المصابين بأمراض حادة وارتفاع درجات الحرارة لحين زوال الأعراض المرضية.