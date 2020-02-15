شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات «الدلتا للسكر» لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتوقعات باستلام 2 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة، لاستلام محصول البنجر من المزارعين من عروة التبكير وبدء انتاج السكر المحلى من البنجر اعتبارا من يوم 20 فبراير الجارى ومن المستهدف توريد كميات تقرب من 2.1 مليون طن بنجر طوال الموسم .

فيما قام الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، ورافقه السيد الكيميائي عادل أيوب العضو المنتدب للشركة بجولة تفقدية داخل مصنع الشركة بكفر الشيخ للاطمئنان على جاهزية خطوط الانتاج لاستقبال محصول البنجر، وكذلك توفير مستلزمات عوامل السلامة للعاملين خلال عملية تشغيل المصنع أثناء موسم انتاج السكر من البنجر والمقرر له اعتبار من يوم 20 فبراير الجارى، كما حرص «أبواليزيد» على حث العاملين على بذل أقصى جهد لنجاح موسم انتاج السكر من البنجر خاصة بعد عمليات التطوير والصيانة التي شملت خطوط الانتاج خلال الفترة الماضية وهو ما وجد قبولا وارتياح كبير لدى العاملين بالمصنع.

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وقال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر في تصريحات اليوم أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين والاستعداد لبدء الموسم الجديد لانتاج السكر المحلى وان الشركة ستعمل على تذليل أي عقبات لتيسير إجراءات توريد البنجر من المزارعين طوال أيام الموسم ،خاصة وانه يتم توفير تقاوى بنجر السكر للمزراعين بسعر مدعم، وكذلك توفير الاسمدة والمبيدات بأسعار مدعمه ويتم سدادها لأجل ولحين توريد المزارعين محصول بنجر السكر للشركة واستلام ثمنه، كما يتم توفير وسائل نقل البنجر من المزارعين لمصنع الشركة مجانا بجانب العديد من المميزات والحوافز الاخرى في إطار حرص الحكومة على تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة البنجر لزيادة معدلات النتاج السكر المحلى وسد فجوة الاستيراد من الخارج .

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد افتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا للسكر، بمحافظة كفر الشيخ العام الماضى بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا بعدما كانت 14 الف طن بنجر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة ،كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع والتى تعد اكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياة الصرف الصناعىً لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعة نتجية صرف هذه المياة بما تحتوية من تلوثات وكذلك الحفاظ على نوعية مياة المصرف التي تصب فيه المياة المعالجة.

ويذكر أن شركة الدلتا لبنجر السكر هي كبرى شركات إنتاج بنجر السكر في الشرق الأوسط، وأن المصانع الخاصة بها على مساحة 105 أفدنة حيث يوجد لدى الشركة خطين إنتاج بكفاءة إنتاجية 350 ألف طن وتمثل 13% من احتياجات مصر من السكر، وأن الحكومة حريصة على تطوير زراعة وإنتاج السكر من البنجر وكذلك المحاصيل المرتبطة بإنتاج السكر مثل القصب، حيث تعد ذلك من أهم الصناعات التحويلية.