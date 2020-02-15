شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مكثفة لوزير الأوقاف بالأمم المتحدة والبرلمان الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في مؤتمر «تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف»، الذي تعقده رابطة العالم الإسلامي بالأمم المتحدة، ويعقد لقاءين مهمين بالأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

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ويغادر «جمعة»، صباح الأحد، إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر: «تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف» الذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي بالأمم المتحدة بحضور دولي واسع .

من جانبها، نظمت بعثة مصر بالأمم المتحدة عدة لقاءات وحلقات نقاشية هامة لوزير الأوقاف على النحو التالي: لقاء بمقر الاتحاد البرلماني الدولي مع مديرة البرنامج المشترك بين الاتحاد والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأعضاء السكرتارية المشتركة للاتحاد ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، لمناقشة الموضوعات التالية: حماية المقدسات الدينية، المفاهيم المغلوطة للتطرف، الإعداد لقمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي عام 2022م والمتعلقة بحوار الحضارات والثقافات.

كما يتضمن برنامج الزيارة عقد حلقة نقاشية رفيعة المستوى تنظمها بعثة مصر بمقر الأمم المتحدة حول «المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية»، بمشاركة ممثلين على مستوى عال من مجلس الكنائس العالمي والكرسي الرسولي بالأمم المتحدة، والبرلمان الدولي، إضافة إلى عشاء عمل ولقاء خاص مع عدد من سفراء الدول العربية والشخصيات الدينية بدار السكن المصري بجنيف، وعشاء عمل يقيمه السفير مختار عمر مع «ماريو توريلي» نائب عام سابق و«ستيفان أوزي» السفير السويسري المتجول لموضوعات مكافحة الارهاب، ومارجريت لينين نائبة في البرلمان السويسري، وذلك كله بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بمقر الأمم المتحدة .