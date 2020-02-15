شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تُقيم حفلاً للأطفل الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت وزارة "الداخلية" حفلاً ترفيهياً لعدد من الأطفال الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة بالفيوم ضمن مبادرة "كلنا واحد"، حيث تقيم وزارة الداخلية الحفل ضمن استراتيجياتها لتعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لجهاز الشرطة، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية، واستمراراً لتنفيذ مبادرة كلنا واحد.

ونظمت مديرية أمن الفيوم، حفلا ترفيهيا لعدد من الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بمقر نادى ضباط الشرطة بالفيوم، وتضمن الحفل عروضاً وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية عليهم، وقد كان للحفل بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور فى نفوس الأطفال.

كان ”الخليج 365” سلط الضوء على كتاب وزعته الشرطة بمديرية أمن أسوان، تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، على تلاميذ المرحلة الابتدائية داخل عدد من المدارس بمحافظة أسوان، يتقدمهم الرائد نسمة مصطفى رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن أسوان، والرائد مهاب عبد الفتاح بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وعدد من ضباط حقوق الإنسان، ومأمورى مراكز الشرطة وضباطها.

Advertisements

بجانب ما تقوم به الشرطة من تأمين لحركة المدارس مع استئناف الدراسة وتسيير حركة المرور، حرص ضباط قسم حقوق الإنسان والعلاقات العامة ومأمورى المراكز وضباطها، مع بزوغ شمس أول يوم دراسى بالفصل الدراسى الثانى إلى زيارة المدارس، واللقاء مع التلاميذ داخل الفصول، وتوزيع مئات النسخ من كتب "كلنا واحد" على الأطفال بالمرحلة الابتدائية، وتقديم شرح مبسط لهم عن دور جهاز الشرطة فى خدمة المجتمع، بجانب ما يقوم به هذا الجهاز من حماية للمواطنين وتأمين وتوفير للأمن والأمان بشكل عام، فهناك أدوار أخرى مجتمعية يقوم بها هذا الجهاز ومنها إصدار البطاقات ووثائق الميلاد والزواج وغير ذلك من توفير أسواق للمواطنين بأسعار مخفضة للتصدى لمحاولات جشع التجار فى الأسواق، وغيره من الأدوار الكثيرة والكبيرة التى يقوم بها جهاز الشرطة فى مصر.

وعن محتويات الكتاب، فهو يتكون من غلاف خارجى ملون مدون عليه شعار الشرطة قطاع حقوق الإنسان، ومكتوب عليه رقم الخط الساخن للشرطة 122 وشعار "كلنا واحد" وارسم ولون وصورة لسيارة شرطة تجوب شوارع المدينة بجوارها ضابط شرطة يصطحب ابنه فى جولة داخل جهاز الشرطة لتعريفه بالدور الذى يقوم به هذا الجهاز فى مصر.

ويحكى الكتيب قصة الضابط وابنه الذى يسأله عن دور الأب هل يقتصر على القبض على اللصوص فقط طوال اليوم، ويجيب الأب "ضابط الشرطة" عليه بأن دور الشرطة هو حماية المواطنين والحفاظ عليهم، ثم يصطحب ابنه فى جولة للتعرف على ما تقدمه الشرطة من خدمات للمواطنين داخل أحد أقسام الشرطة، ثم يبدأ يشرح الأب ضابط الشرطة لابنه بأن قسم الشرطة يعمل على مدار 24 ساعة لتوفير الأمن والأمان لكل المواطنين، ثم يعدد الأب لابنه الخدمات التى يوفرها جهاز الشرطة للمواطنين ومنها إصدار وثائق شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى والزواج وجواز السفر باستخدام منظومة إلكترونية متطورة، كما يصاحب الأب ابنه لجولة داخل إدارة المرور ويشرح له خطوات الحصول على رخصة القيادة ودور رجال المرور فى تنظيم الحركة المرورية وغير ذلك، ثم يقدم الأب شرحا لابنه حول دور ووظيفة سيارة النجدة فى تلقى البلاغات والاستغاثات من المواطنين وكيفية التعامل معها.