شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة سور خرسانى أمام قسم شرطة المقطم لحل أزمة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​نفذ حى المقطم جنوب القاهرة، برئاسة اللواء مدحت عبد اللطيف، حملة فجر اليوم السبت، لإزالة السور الخرسانى الموجود أمام قسم المقطم وتوسعة شارع 9 لحل أزمات التكدس المرورى، ليصبح عرض الشارع، 22 متر، ويخلص المواطنين من معاناة المرور.

وأكد الحى أن قرار إزالة السور جاء بعد توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بإزالة الأسوار والحواجز الموجودة بمحيط المؤسسات الحكومية، والتى تتسبب فى الاختناق المرورى وتسبب معاناة للمواطنين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم، حملة لاسترداد أراضى الدولة ضمن الموجة 15 التى تنفذ فى جميع المحافظات، حيث أسفرت عن استرداد أراضى بمسطح 70م مربع بالقطعة رقم 6 الحى السادس، كما شملت الحملات القطعة رقم 5242 بالهضبة العليا، وإزالة كشك بشارع 9 بجوار وازالة بناء فى المساحة الحرة، وذلك بحضور وليد ابراهيم مدير ادارة الاشغالات، ورامى رجب مدير المتابعة الميدانية، بمعاونة الشرطة .

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وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أكد أن قوات إنفاذ القانون بالمحافظة تمكنت حتى اليوم الثانى عشر من بداية الموجة الـ 15 لاسترداد أراضى الدولة "حق الشعب" من تنفيذ 149 قرار إزالة، وهو ما يقارب 50% من المستهدف الوصول إليه بنهاية الموجه، وأشار المحافظ أن حى المطرية تمكن أمس من تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 192 ألف متر مربع ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 532 ألف متر مربع.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للقضاء على ظاهرة وضع اليد بها بالإضافة إالى الاستمرار فى تقنين أوضاع الجادين لتحصيل حقوق الدولة، وشدد محافظ القاهرة على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين مشيراً إلى أن الأحياء مسئولة عن حماية الأراضى المستردة ضمانًا لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مسئول يثبت تقصيره فى حماية أراضى.