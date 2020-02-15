شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في الأشعة التداخلية بالمركز الطبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الأستاذ الدكتور جاك موريه، خبير الأشعة التداخلية لعلاج نزيف المخ، نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقري، في الفترة من 10 حتى 11 مارس 2020.

جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم السبت. وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة، من الساعة 8 ص حتى 2م.

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