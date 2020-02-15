شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد محورًا بديلًا لكوبري خزان أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تققد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، يرافقهما الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، مشروع محور بديل خزان أسوان الحر، الذي سيكون بديلا لكوبرى الخزان القديم، والذي سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحـراوى الغربى أسوان/ القاهرة، عابراً نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة، وأيضاً ربطه بطريق أسوان/ أبوسمبل، حيث يبلغ طول المحور التنموى الجديد 4،5 وعرضه 30 مترا، بواقع 3 حارات في كل اتجاه، كما أن جزء المحور الذي سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترا، وتم تصميمه ليكون كوبري ملجم، حيث تفقد المحور الغربي للكوبري.

وتفقد الوزير الناحية الغربية من الكوبري في القطاع الغربي من النيل حتي الطريق الصحراوي واستمع لشرح حول الأعمال الجارية بالكوبري. من جانبه، أكد محافظ أسوان أن زيارة وزير النقل تعتبر بمثابة دفعة قوية لإنجاز العمل في المشروعات التنموية العديدة التي تشهدها أسوان خلال الفترة الحالية، ومنها 3 محاور عرضية تنموية وكبارى على النيل وهي كلابشة ودراو وكوبرى بديل لخزان أسوان، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم في ربط شرق النيل بغربه وبالتالى خلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة.

ولفت إلى أن إنشاء محور بديل لخزان أسوان سيساهم بشكل مباشر في استيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل، حيث يخدم الأفواج السياحية في اتجاه مطار أسوان الدولى وطريق أبوسمبل السياحى مع زيارة السد العالى وقرية غرب سهيل والحديقة الدولية الاستوائية، علاوة على خدمة المقيمين بمناطق الخزان غرب وغرب سهيل وجزيرة سهيل وصحارى، فضلاً عن جامعة أسوان وأيضاً الحركة التجارية.