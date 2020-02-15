شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى الدقى يواصل رفع إشغالات "عيد الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حى الدقى بمحافظة الجيزة، شن حملات مكبرة قادها رئيس الحى اللواء أحمد عبد الفتاح، لرفع إشغالات عيد الحب، بالمحال وأكشاك الزهور، والباعة الجائلين، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر إشغال طريق للمخالفين.

وفى السياق انتهى حى الدقى من تنفيذ قرار إزالة أعمال بناء مخالف فى 27 شارع الرفاعة وهى عبارة عن بناء حجرة ثلاثة أدوار فى المساحة الخلفية للعقار، ويأتى ذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواجهة هذه الظاهرة بكل حزم لتحقيق الردع العام.

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كما نفذت أجهزة حى الدقى حملة لرفع الإشغالات بشارع نادى الصيد وشارع الثورة وشارع الشركات ومراجعة رخص المنافذ واتخاذ كافة الإجراءات مع المخالفين.

كان حى الدقى رفع خلال حملة مكبرة إشغالات تحضير سندوتشات لكشك مخالف لشروط الترخيص، من بينها محل كبدة "المنوفى" الذى عاود العمل بعد ساعات، وتم تحرير محاضر إشغال للمخالفين، كما تم رفع إشغالات خاصة بعدد من المحلات المجاورة وضبط 7 من الباعة الجائلين للفاكهة وأنشطة أخرى وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، وذكر الحى أنه تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع الإشغالات التى تحتل الأرصفة المخصصة للمشاة والتى تؤثر على السيولة والحركة المرورية للسيارات، كما تم تحرير عدد من المحاضر بشارع الدقى لكشك بيع زهور ومحل جملة شهير وايداع المضبوطات مخازن الحى.

وكانت محافظة الجيزة، شاركت فى فعالية قام بها عدد من شباب حى جنوب الجيزة تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتجميل وتلوين الأسوار وغرف الكهرباء وكبائن التليفونات المنتشرة بالعديد من الشوارع الرئيسية وذلك فى خطوة لتجميل المظهر العام للطرق والمحاور، ونفذ حى الدقى بالجيزة حملة بالتنسيق مع عدد من شباب الحى والجمعيات الأهلية، لتجميل الشوارع والميادين، من خلال رسم جداريات على الحوائط والأسوار لإضفاء مظهر جمالى على المكان.