شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 جنيه حد أقصى.. اعرف شروط صرف حافز معلمى رياض الأطفال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صرف حافز لمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى النظام الجديد للتعليم للعام الدراسى الجارى، 2019 - 2020 بحد أقصى 1000 جنيه شهريًا، ويستعرض ”الخليج 365” شروط وضوابط صرف الحافز فى التقرير التالى.
ـ صرف الحافز لجميع معلمى رياض الأطفال والأول الابتدائى
- 1000 جنيه قيمة الحافز كحد أقصى
ـ يتم صرفه من 1 أكتوبر 2019 حتى 20 يونيو 2020
ـ يجب أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل
ـ أن يكون شاغلًا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبًا للتدريس
أو التوجيه فى النظام التعليمى الجديد
ـ يصرف الحافز لمعلمى رياض الأطفال بنسبة عدد الحصص الفعلية ووفق عدد الحصص المخصصة لرياض الأطفال شهريًا
ـ متوسط عدد الحصص 120 حصة شهريًا وفق تقرير المدرسة واعتماد الموجه
ـ يصرف الحافز لمعلمى الصف الأول الابتدائى بإجمالى 160 حصة شهريا
ـ يصرف حافز الموجهين بنسبة عدد الزيارات ومتوسطها 40 زيارة
ـ يجوز الجمع بين حافز التجريب وحافز المخصص لمعلمى رياض الأطفال بالمدارس الرسمية
كانت هذه تفاصيل خبر 1000 جنيه حد أقصى.. اعرف شروط صرف حافز معلمى رياض الأطفال.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.