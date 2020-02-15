مصرع شخص وإصابة اثنين في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، صباح السبت؛ إثر سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية.
مشرف غرفة عمليات مرور الجيزة تلقى إشارة من الخدمات المُعينة أعلى الطريق بوقوع حادث ووجود ضحايا.
المعاينة الأولية كشفت أنه أثناء سير سيارة ميكروباص رقم (6143 ن د) بالطريق، اختلت عجلت القيادة بيد قائدها بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض معدل الرؤية الأفقية نتيجة الشبورة المائية، ما أدى لانقلابها وسقوطها في ترعة المريوطية بالقرب من كوبري المنوات.
الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
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