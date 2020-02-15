مصر | سلطات مطار القاهرة توجه ضربة قوية للمهربين

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مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، قال: إنه بناء على إخبارية سرية مشتركة من إدارة البحث الجنائي بالمطار وإدارة الجمارك، بورود معلومات عن محاولة راكب مصري قادم من باريس، وتم الاشتباه به حيث تم العثور على 350 قرص ترامادول، أخفاها داخل الجاكيت الذي يرتديه.
وأمر الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح، المدير العام والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.
وكانت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى السيد، مدير الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الحشيش بحوزة راكب هولندي الجنسية من أصل مصري، قادم على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 758 القادمة من أمستردام.
وبتفتيش الراكب تبين وجود قطعتي حشيش وزن القطعة 20 جراما، و60 قرص ترامادول، وكيس بداخله كمية من أقراص الإكستازي المخدرة بوزن 25 جراما، وكيس بداخله كمية من أقراص الآيس المخدرة بوزن 20 جراما، والجميع مخبأة داخل جوارب مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه.
وقرر جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر رقم 21 لسنة 2020 بالواقعة، وترحيل الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة.