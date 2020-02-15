مصر | اليوم.. افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح مجمع التراخيص بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، استمرارً لجهودها الهادفة في افتتاح منشأت شرطية جديدة، وتطوير المنشأت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم خدمات شرطية للمواطنين بشكل حضاري، وبمناسبة احتفال بالذكرى 68 لعيد الشرطة 2020.

وتقرر الداخلية نقل وحدات تراخيص المركبات، ووحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، ووحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة إلى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص "الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5مساء"، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3 مساء، والجمعة راحة أسبوعية.

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وتيسيرًا على المواطنين فقد تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق، إذ يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثاني لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة، ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباك بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم.

وسيتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق، ويقوم المواطن بسحب رقم إلكتروني يتم من خلاله تلقي الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



ويضم المجمع أيضًا شبابيك لنيابات المرور المختصة في ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، وكذلك كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع.