مصر | إغلاق 3 طرق صحراوية بسبب التقلبات الجوية.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق 3 طرق صحراوية بسبب التقلبات الجوية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، إغلاق عدة طرق صحراوية، إثر التقلبات الجوية، وظهور شبورة مائية وانخفاض معدل الرؤية بطرق ( مصر اسكندرية الصحراوي)، من بوابة تحصيل الرسوم بالقاهرة وصولًا إلى بوابة تحصيل الرسوم بالإسكندرية، (طريق وادي النطرون العلمين)، (الطريق الصحراوي الشرقي).

ونوهت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق الطرق المشار إليها في الاتجاهين، لحين انقشاع الشبورة المائية، وتحسن الرؤية، وسط انتشار رجال المرور بالطرق.

وأكدت الإدارة العامة للمرور على قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.