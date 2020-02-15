أخبار مصر | الأرصاد: أمطار بهذه المناطق اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: أمطار بهذه المناطق اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إن هناك تقلبات جوية خلال اليومين المقبلين، لافتًا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت على السواحل الشمالية، تصل إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أيضًا سقوط أمطار غدًا الأحد على السواحل الشمالية.

وفي نفس السياق قامت شركة الصرف الصحي بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط للسيطرة على الأمطار في أماكن البؤر الساخنة، لمنع تجمعات مياه الأمطار، حيث تم الدفع بـ95 سيارة بمختلف الأحياء.

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