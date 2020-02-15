أخبار مصر | تعرف على أول مصنع لصناعة النجيل الصناعي في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول مصنع لصناعة النجيل الصناعي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُنشأت شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، أول مصنع للنجيل الصناعي وفقا لعقد مبرم في أبريل 2016، بين وزارتي الإنتاج الحربي والشباب والرياضة، وشركة مصر للمقاصة وشركة "ماستر سبورت"، وبالتعاون مع شركة بوليتان الألمانية والمعتمدة من الفيفا لتوفير احتياجات السوق المصري من النجيل الصناعي محليا، وتصدير فائض الإنتاج للخارج.

ويعمل المصنع على دعم وزارة الشباب والرياضة وزارة الإنتاج الحربي من خلال تنفيذ إنشاءات رياضية جديدة أو تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الحالية.

ويحقق المصنع عائدًا اقتصاديًا كبيرًا للدولة من خلال تطبيق فكرة الاعتماد على النجيل الصناعي بدلاً من النجيل الطبيعي، ما يحقق ميزه هامة في ترشيد استهلاك المياه وخفض تكلفة الصيانة ويعود بالنفع على المنشآت الرياضية.

ويهدف إلى إنتاج النجيل للملاعب التي يتم تطويرها بمراكز الشباب في مختلف المحافظات، وكذلك البيع للقطاع الخاص بحيث يمكن الاستفادة من منتجات المصنع والتوسع مستقبلًا حتى يصبح منفذًا لصناعة العديد من المنتجات المختلفة