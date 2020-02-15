شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تكثف نشاط لجان رصد التعديات على الأراضى الخصبة و إزالتها فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف لجانها المرورية لرصد وتتبع أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية الخصبة : سواء بالتجريف أو تشوين البناء بمحافظات الجمهورية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها الفورية فى المعهد قبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن هناك تكليفات لإدارة حماية الأراضى بعمل تقرير يومى عن عمل لجان التتبع ورصد حالات التعديات على الاراضى الزراعية بالمخالفة ، متابعا أنه يتم تحويل جميع مخالفات التعديات لجهات التحقيق ، مشير الى أن هدف اللجان أيضا للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد اى مخالفات، والازالة على نفقة المتعدى.

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وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن هناك تكليفات الى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات ، باليقظة التامة والتأكد من دقة بيانات المعتدين ، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة فى إزالة المخالفات فور وقوعها.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، خلال لقائه مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، شدد على التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وذلك فى المهد قبل تفاقمها، مشيراً الى انه لا مجال للمجاملات ، ووجة ببحث المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، ومتابعة سير العمل بكافة المحافظات، ومستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ، ومتابعة اللجان التى تتابع الزراعات الشتوية بمحافظات الجمهورية وحل مشاكل الفلاحين .

كما وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمرور الدائم والمستمر على المزارعين فى الحقول والمزارع، والمتابعة الدورية لهم، والتواجد الميداني، والتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها فوراً على ارض الواقع، لافتاً الى أهمية تعميق دور التعاونيات الزراعية، والربط بينها وبين الفلاح، وزيادة الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وخاصة الخدمات الارشادية والتوعوية، حتى يشعر الفلاح بان هناك دور حقيقى للجمعية الزراعية.