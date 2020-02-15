تعرف على أعمال التطوير الجارية بعزبة الهجانة بالقاهرة بعدما تفقدها الرئيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة عزبة الهجانة التابعة لحى شرق مدينة نصر بالقاهرة، أعمال تطوير، والتي تفقدها الرئيس السيسى الجمعة الماضية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعمل على تحسين الخدمات بالمناطق المحرومة . ويرصد الخليج 365 خطة التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة بالكيلو 4.5 شرق القاهرة لتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات. 1. التطوير تنفذه الشركة الوطنية لإدارة وتنمية وإنشاء الطرق . 2. أعمال تطوير تتم اسفل كوبرى الجيش ومحيطه . 3. يتم إنشاء محلات أسفل الكوبرى متنوعة الأنشطة . 4. يتم إنشاء موقف "اتوبيس سوبر جيت - ميكروباص - اتوبيس نقل عام - سرفيس - مغسلة سيارات" . 5. إنشاء مخبزين " بلدى وافرنجى" لخدمة الأهالى . Advertisements 6. إنشاء ملعب خماسى ومدرجات وغرفة تغيير ملابس ودورات مياه . 7. إنشاء أرصفة وتركيب انترلوك وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار . 8. انشاء حديقة بمدخل عزبة الهجانة . 9. إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالى المنطقة . 10. افتتاح مدرستين تضمان 77 فصلا لتغطية كافة مراحل التعليم المطلوبة . 11. رفع كفاءة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمنطقة . 12. تركيب عدد من وحدات المطافئ . وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى ظهر الجمعة الماضية جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعناة عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من 3 ملايين نسمة من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

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