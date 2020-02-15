المرور: إغلاق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
أغلقت الإدارة العامة للمرور، عدة طرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وانخفاض معدل الرؤية، حفاظا على سلامة المواطنين.
وأوضحت إدارة المرور، في بيان لها اليوم السبت، أن الطرق تشمل "القاهرة الإسكندرية الصحراوي من بوابات رسوم القاهرة حتى بوابات رسوم الإسكندرية، وطريق وادي النطرون العلمين، والطريق الصحراوي الشرقي (الجيش)".
وأشارت إلى أن قرار الإغلاق سيكون في الاتجاهين لحين انقشاع الشبورة.
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