حدث ليلاً| إغلاق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة.. وارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

شكري: لم نتوصل لاتفاق كامل حول القضايا القانونية بشأن "سد النهضة"

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه تم الاتفاق على عناصر قليلة من القضايا القانونية المتعلقة خلال محادثات سد النهضة، التي عقدت في واشنطن مع نظرائه في إثيوبيا والسودان، لافتًا إلى أنه لم يتم الانتهاء من بعض القضايا القانونية.

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المرور: إغلاق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة

أغلقت الإدارة العامة للمرور، عدة طرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وانخفاض معدل الرؤية، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضحت إدارة المرور، في بيان لها اليوم السبت، أن الطرق تشمل "القاهرة الإسكندرية الصحراوي من بوابات رسوم القاهرة حتى بوابات رسوم الإسكندرية، وطريق وادي النطرون العلمين، والطريق الصحراوي الشرقي (الجيش)".

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بسبب الخلافات الزوجية.. سائق تاكسي يشعل النيران بجسده ويتوفى متفحمًا

أقدم سائق تاكسي بمدينة طنطا، على إشعال النيران في جسده مما أدى إلى وفاته متفحمًا بسبب الخلافات الزوجية.

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كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا يفيد بقيام سائق تاكسي يدعي "م.س.ش"، 32 سنة، بشارع رزق لله بمدينة طنطا، بإشعال النيران في جسده مما أدى إلى تفحمه ووفاته في الحال.

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الصين: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1523 حالة

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1523 حالة.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن لجنة الصحة الوطنية قولها في بيان، إنه تم تسجيل 2641 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 66492 حالة إصابة.

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ترامب: الرئيس الصيني يعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الصيني شي جينبينج "يعمل بجد" لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء، عن ترامب قوله خلال إحدى الفعاليات في واشنطن مساء أمس الجمعة "إنها مشكلة هائلة، لكنهم قادرون للغاية وسيتمكنون من حلها"، مشيرا إلى أنه تحدث مع شي.

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