أخبار مصر | "الصحة": لا يوجد أي توصية بتعطيل المدارس في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": لا يوجد أي توصية بتعطيل المدارس في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من إعطاء الأطفال "ماسكات" وهم ذاهبون إلى المدرسة.

وأضافت الوزارة أن "الماسك" يستخدم فى حالة مخالطة المريض فقط، متابعة أن الأطفال يستخدمون "الماسكات" بطريقة خاطئة، وأن ذلك الاستخدام الخاطئ قد يؤدي إلى تعرضهم لأضرار خطيرة.

وأوضحت أنه من الأفضل أن يتعرض الأطفال للهواء النقي والتغذية السليمة، مضيفة أن من يشعر فيهم بحالات إصابة بالأنفلونزا يستريح بالمنزل حتى يكون بصحة جيدة.

وأشارت إلى أنه، لا يوجد أي توصية بتعطيل المدارس في مصر أو ارتداء "ماسكات" في المدارس، وعندما تكون هناك أي مستجدات جديدة سيتم إبلاغ الراي العام بها، موضحة: "إحنا دولة شفافة جدًا".