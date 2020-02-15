أخبار مصر | بسبب الشبورة الكثيفة.. "المرور" تغلق عددًا من الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الشبورة الكثيفة.. "المرور" تغلق عددًا من الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق عددًا من الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة، مشددة على أن الإغلاق مستمر حتى انقشاع الشبورة المائية، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأوضحت أن هذه الطرق هي: القاهرة الإسكندرية الصحراوي من بوابات رسوم القاهرة حتى بوابات رسوم الاسكندرية، وطريق وادي النطرون العلمين، والطريق الصحراوي الشرقي.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من حالة الطقس اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر، لافتة إلى أنه شديد البرودة ليلًا دافئ نهارًا.

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وقالت الهيئة في بيانها، إنه يسود منطقة القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة، بينما يسود منطقة الوجه البحري طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.

وأشارت إلى أنه يسود في السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار متوسطة، والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة، والرياح معتدلة.

ولفتت إلى أنه في منطقة جنوب سيناء والغردقة يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق سلاسل البحر الأحمر، والرياح معتدلة، بينما يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة، في شمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، في جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.