أخبار مصر | الإفتاء: لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث؛ لأنه حرام شرعًا، بل هو من مواريث الجاهلية، ومن أكل أموال الناس بالباطل.

وأضافت الدار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قال الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: {تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنَّاتٍ تجري مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ يدخله نارًا خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13-14].