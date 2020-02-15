شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة القاهرة يكشف الفرقبين بين حامل فيروس كورونا والمصاب به والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أحمد طه مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، أن هناك فرق بين الشخص حامل الفيروس كورونا وبين الشخص المصاب، موضحا أن الشخص الحامل للفيروس ليس عنده الأعراض ويتم اكتشاف الحالة بالتحليل، وهنا على عكس الشخص المصاب يكون عليه كامل الاعراض
وقال الدكتور أحمد طه، لـ«المصري اليوم»، إن حامل الفيروس قد يكون نتيجة عدوي من أحد المحيطين به، وبالتالي يتم التعامل معه من خلال الحجر الصحي لمتابعة الحالة بصفة مستمرة طوال فترة ١٤ يوم حضانة الفيروس وفي حال عدم ظهور أي أعراض يكون الأمر منتهي ولا خوف منه أو عليه، أما في حال ظهور الأعراض يتم التعامل مع الحالة طبيا وفقا لبرتوكولات العلاج المتبعة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفيات جامعة القاهرة يكشف الفرقبين بين حامل فيروس كورونا والمصاب به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.