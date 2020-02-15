شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة القاهرة يكشف الفرقبين بين حامل فيروس كورونا والمصاب به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد طه مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، أن هناك فرق بين الشخص حامل الفيروس كورونا وبين الشخص المصاب، موضحا أن الشخص الحامل للفيروس ليس عنده الأعراض ويتم اكتشاف الحالة بالتحليل، وهنا على عكس الشخص المصاب يكون عليه كامل الاعراض

وقال الدكتور أحمد طه، لـ«المصري اليوم»، إن حامل الفيروس قد يكون نتيجة عدوي من أحد المحيطين به، وبالتالي يتم التعامل معه من خلال الحجر الصحي لمتابعة الحالة بصفة مستمرة طوال فترة ١٤ يوم حضانة الفيروس وفي حال عدم ظهور أي أعراض يكون الأمر منتهي ولا خوف منه أو عليه، أما في حال ظهور الأعراض يتم التعامل مع الحالة طبيا وفقا لبرتوكولات العلاج المتبعة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا.