شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يدين تفجير مدرسة بإقليم «قندوز» شمالي أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقي علام ،مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الدنيئة التي قامت بها جماعة إرهابية قامت بتفجير مدرسة بإقليم «قندوز» شمالي أفغانستان؛ مما أسفر عن مصرع خمسة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن جماعات التطرف والإرهاب تعادي العلم والمتعلمين، وتسعى لنشر الجهل والفساد الفكري في المجتمعات حتى تكون لقمة سائغة لفكرها المتطرف والمحترف.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أفغانستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا والمصابين داعيًا الله أن يرحمهم ويتقبلهم وأن يشفي المصابين شفاءً لا يغادر سقمًا.