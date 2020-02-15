شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: «حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بظهور فيروس كورونا في الصين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة، منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، ولم تتأثر من تداعيات ظهور فيروس كورونا بالصين.

وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية سجلت، اليوم الجمعة، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة والإيراد اليومي المُحقق، بعبور 61 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية 4.6 مليون طن، مُحققة إيراد يومي قدره 20 مليون دولار.

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ووجه الفريق ربيع رسألة طمأنة أكد فيها حرص الهيئة على متابعة ودراسة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بحركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري والاقتصاديات العالمية بصورة لحظية من خلال الوحدة الاقتصادية التابعة لها بما يمكن معه التعامل مع المتغيرات المختلفة على الوجه الأمثل.

كما أشار إلى اتخاذ الهيئة لكافة التدابير الاحترازية والوقائية في التعامل مع الفيروس، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومديريات الطب الوقائي لمكافحة ظهوره، وضمان سلامة العاملين لاسيماً من يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة.

وأهاب رئيس الهيئة بالسادة المواطنين تحري الدقة فيما يتم تداوله ونشره على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.suezcanal.gov.eg.