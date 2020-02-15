شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاستنئاف ضد قرار حبس إنجليزي لاتهامه بالتحرش بفرد أمن بمطار الغردفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة السبت في الاستئناف المقدم ضد قرار تجديد حبس إنجليزي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الغردقة بتهمة «الفعل الخادش» بفرد أمن أثناء إجراءات تفتيشه خلال مغادرته مطار الغردقة إلى بلاده على متن إحدى الرحلات الجوية بعد قضاءه إجازة سياحية مع أسرته.

ونفى المتهم في التحقيقات الواقعة وأنه لم يقصد أي فعل مسيء وأن ما قام به هو «الربت» على ظهر فرد الشرطة بعد إنهاء إجراءات تفتيشه.

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وتبين من تفاصيل الواقعة أن سائح يدعي توني كاموكيو، 51 عامًا أثناء إنهاء إجراءات تفتيشه بمطار الغردقة قام بفعل خادش بفرد أمن وأن السائح تم إلغاء سفره وتحرير محضر ضده.

وتمسك أمين الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة وتم إحالة المتهم للنيابة حيث تم تفريغ الكاميرات وتبين صحة الواقعة حيث أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم أول الغردقة.

وأكدت الخارجية البريطانية أنها تتواصل مع السلطات المصرية وأسرة المواطن الانجليزي بشأن الواقعة.