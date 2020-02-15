شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني توجه رسالة لعمرو دياب في عيد الحب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الفنانة دينا الشربيني، رسالة غزل للهضبة عمرو دياب، في عيد الحب، وأعادت نشر صورة تجمعهما من داخل أحد المطاعم.

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وعلقت دينا على الصورة قائلة: «الاحتفال بأفضل ألبوم على الإطلاق للأسطورة عمرو دياب، عيد الحب لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك، مبروك يا حبيبي».

وكان الهضبة نشر نفس الصورة التي تجمعه مع دينا، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب معلقاً «هابى فلانتين.. زى ما أنتى».

وكان الفنان عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية «سهران»، الذي تصدر شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر والعالم العربي، خاصة أنه جاء تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب.