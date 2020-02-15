شكرا لقرائتكم خبر عن غلق عدة طرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أغلقت الإدارة العامة للمرور، عدة طرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وانخفاض معدل الرؤية، حفاظا على سلامة المواطنين. وأوضحت إدارة المرور أن الطرق تشمل «القاهرة الإسكندرية الصحراوي من بوابات رسوم القاهرة حتى بوابات رسوم الاسكندرية، وطريق وادي النطرون العلمين، والطريق الصحراوي الشرقي». وأكدت إدارة المرور أن «الإغلاق مستمر لحين انقشاع الشبورة».

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