أخبار مصر | بعد اختتام مفاوضات سد النهضة.. وزير الخارجية يطير إلى ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اختتام مفاوضات سد النهضة.. وزير الخارجية يطير إلى ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، كشفت فيه عن مغادرة وزير الخارجية سامح شكري واشنطن، حيث كان مشاركَا في مباحثات تطورات سد النهضة، متوجهًا إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقالت الوزارة في بيانها: "غادر سامح شكري وزير الخارجية، مساء الجمعة 14 فبراير الجاري، العاصمة الأمريكية واشنطن، متوجهًا إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن التي ستعقد خلال الفترة من 14-16 فبراير 2020، والتي ستركز على مستقبل الاتحاد الأوروبي، وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضافت الوزارة: "من المقرر أن يشارك الوزير شكري في عدة جلسات وفعاليات خلال المؤتمر لإبراز الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المختلفة. كما سيعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر مباحثات مع عدد كبير من المسئولين المشاركين في المؤتمر لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابعت: "مؤتمر ميونخ للأمن يعد أحد أهم المحافل الدولية التي تتناول قضايا السلم والأمن الدوليين، والتي توليها مصر اهتماما خاصا بِحُكْم ثقلها الإقليمي والدولي، وعضويتها في المحافل الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن، ودبلوماسيتها النشطة دفاعًا عن الشرعية الدولية ودعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب على المسرح الدولي".