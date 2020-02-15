شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية المهن الطبية»: مشادات ورفض الميزانيات وعدم إقرار زيادة بالمعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية ميزانيات الاتحاد للأعوام منذ 2013 وحتى 2018، ولم تقر الجمعية أي زيادة للمعاش ليظل 800 جنيه، عقب الموافقة على زيادتها إلى 100 جنيه مع تطبيق زيادة الاشتراكات، وحدث خلاف بين الحضور، فلم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، ووافقت على مطالبة وزارة الصحة بإعلان خطة سنوية واضحة المواعيد للتكليف وتدريب أعضاء المهن الطبية.

وشهدت الجمعية مشادة كلامية بعد اعتراض أحد الصيادلة، على عدم إدراج بند خاص برفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وإهمال اتحاد المهن الطبية لمثل هذا الأمر، رغم عضوية نقابة الصيادلة للاتحاد، ليؤكد الدكتور حسين خيري أن الاتحاد يرفض اشراك الحارس القضائي في اتحاد المهن رغم قيامه برفع دعاوى قضائية، وأن كل نقابات الاتحاد ترفض الحراسة.

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واستمع الحضور إلى تقرير الدكتور السيد عبيد، الأمين العام للاتحاد، والذي استعرض أنشطة الاتحاد بصندوق المعاشات والإعانات والزيادات في الانفاق وأعداد المستفيدين، حيث بلغ عددهم بالمعاش عام 2018 إلى 61487، بعد أن كان 34698 عام 2013، ووصل الإنفاق إلى 720 مليون و571 و461 جنيه، في 2018، بزيادة 133%.

وأضاف عبيد في تقريره أن رأس مال الاتحاد في 2013، كان مليار و900 مليون، ووصل في 2018 إلى 3 مليار و900 مليون جنيه، كما استمع أعضاء الجمعية إلى تقرير مراجع الحسابات، والذي أكد أن التقارير لا تحتوي على أخطاء، وأن القوائم المالية تعبر عن المركز المالي للاتحاد طبقا لمعايير المراجعة المصرية.

وقال ممثل الجهاز المركزي للحسابات أن الاتحاد مستمر في بعض المخالفات منها عدم انعقاد الجمعية العمومية، وعدم اعتماد القوائم المالية، وعدم إصدار لائحة داخلية لتنظيم كافة التعاملات الإدارية والتنظيمية والإدارية.

ومع بدء التصويت على الميزانيات، هتف عدد من المتواجدين «مرفوضة»، فأعلن الدكتور حسين خيري رفض الميزانية، بعد أن صوت عدد كبير من الحضور برفضها، وأثناء انعقاد الجمعية رفع عدد من الصيادلة المتواجدين لافتات رافضة لفرض الحراسة على النقابة، كما هتفوا عقب انتهاء الجمعية العمومية.